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23 июля 2026 в 11:26

Российский боец рассказал о «шторах» для дронов ВСУ

Боец Питон: ВС России закрывают «шторами» вид операторам БПЛА ВСУ

Солдат ВСУ Солдат ВСУ Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Российские военные с помощью технологии «штор» перекрывают видеосигнал дронам ВСУ, летящим на белгородское приграничье, сообщил ТАСС старший разведчик 29-го артиллерийского полка с позывным Питон. По его словам, дроны, на которые транслируются «шторы», никогда не долетают до назначенных объектов.

На линии фронта в последнее время у наших подразделений появляются так называемые «шторы», которые подменяют картинку, которую видят операторы ударных дронов ВСУ. Это происходит таким образом, что дрон противника летит, наша огневая группа его обнаруживает, после чего наши военнослужащие включают «штору» для того, чтобы данный дрон не мог ориентироваться в полете и никаким образом не смог восстановить сигнал своего прежнего видео, — рассказал Питон.

Ранее старший расчета ПВН группировки «Запад» с позывным Поп рассказал, что расчеты расположенных вдоль трасс постов воздушного наблюдения в ЛНР предупреждают водителей об угрозах при появлении украинских дронов. Он отметил, что в подобном случае гражданам необходимо как можно скорее укрыть свой автомобиль и переждать в безопасном месте.

До этого военнослужащий с позывным Фартовый рассказал, что наиболее уязвимым местом тяжелого украинского гексакоптера «Баба-яга» является аккумулятор, поэтому российские снайперы используют для его поражения специальные боеприпасы. По его словам, именно поэтому ВСУ стараются дополнительно защищать батареи дронов.

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