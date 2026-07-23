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23 июля 2026 в 10:08

Водителей начали предупреждать о появлении БПЛА на дорогах

ПВН при появлении дронов стали предупреждать водителей об опасности в ЛНР

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Расчеты расположенных вдоль трасс постов воздушного наблюдения в ЛНР предупреждают водителей об угрозах при появлении украинских дронов, рассказал старший расчета ПВН группировки «Запад» с позывным Поп. Он отметил, что в подобном случае гражданам необходимо как можно скорее укрыть свой автомобиль и переждать опасность в безопасном месте.

У каждого поста есть специальное табло. Когда нам докладывают о том, что в нашу сторону направляются беспилотники врага, мы это табло раскрываем, чтобы все гражданские, все машины видели, — сказал военный.

Ранее сообщалось, что один мирный житель погиб, другой получил ранения в результате удара беспилотника ВСУ по Шебекинскому округу Белгородской области. Трагедия произошла в селе Первое Цепляево. FPV-дрон атаковал «газель», находившийся в ней пассажир скончался.

«Новость дополняется…

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