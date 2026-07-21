Украинский дрон прицельно ударил по россиянке на самокате Балицкий: в Токмаке женщина на самокате получила ранения после атаки дрона ВСУ

Украинский дрон атаковал женщину на самокате в Токмаке, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в МАКСе. Глава региона отметил, что мирная жительница получила телесные повреждения. Всего за сутки от атак ВСУ пострадали два человека.

В городе Токмаке БПЛА атаковал женщину 1986 года рождения, которая ехала на самокате. Женщина получила телесные повреждения, благо серьезных последствий удалось избежать, — написал Балицкий.

Ранее региональный оперативный штаб сообщил, что обломки беспилотника Вооруженных сил Украины упали на территории храма в центральном районе Сочи. По данным ведомства, сейчас на месте происшествия работают сотрудники спецслужб и профильные органы.

Оперштаб Белгородской области сообщил, что при атаке дрона на предприятие в поселке Октябрьский один мирный житель погиб, еще четверо получили травмы. Один из раненых в крайне тяжелом состоянии был доставлен в Октябрьскую районную больницу, но врачи не смогли его спасти.