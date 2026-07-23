Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
23 июля 2026 в 11:29

Белицкое, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 23 июля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 23 июля? Что происходит у Анискино, Белицкого, Белого Колодезя, Волчанска, Дружелюбовки, Захаровки, Землянок, Ивановки, Константиновки, Колодезного, Казачьей Лопани, Красного Лимана, Липцев, Николаевки, Сосновки, Поддубного, Терноватого, Харькова, Шевченко и Часова Яра?

WarGonzo

На Добропольском направлении продолжаются бои в районе Белицкого и в Шевченко, есть продвижение в районе Гулево, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«На Гуляйпольском направлении не стихают бои в районе Терноватого. Выше по фронту ВС РФ продолжают наступление. МО РФ объявило об освобождении населенного пункта Благодатное. Идут бои у Поддубного. На Константиновском направлении идут бои в Часове Яре. Сообщается, что ВС РФ вошли в центр Николаевки. На Краснолиманском направлении есть продвижение на участке Чернещина — Дружелюбовка. ВС РФ развивают наступление в южной части Дибровой и западнее Озерного, а также на участке между Кривой Лукой и Калениками в сторону Николаевки», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Северный ветер»

ВС России на Харьковском направлении продолжают расширять полосу безопасности, были нанесены удары по живой силе и технике ВСУ в районах Харькова, Сосновки, Турово, Дементиевки, Великих Проходов, Рубежного, Бугаевки, Белого Колодезя, Бакшеевки, Анискино, Колодезного, Черного, Ольховатки, Липцев и Золочева, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

«ВС РФ продолжают наступательные действия в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. На Волчанском направлении штурмовые подразделения группировки войск „Север“ продвинулись на 10 участках до 800 метров. Стрелковые бои продолжаются в селах Захаровка, Ивановка, Юрченково, поселке Белый Колодезь, севернее Бакшеевки, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района», — указали военкоры.

На Великобурлукском направлении, по данным канала «Северный ветер», ВС РФ продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в лесных массивах около сел Артельное, Бударки и Землянки.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Харьков 23 июля: последние новости, заруба в Купянске

Удары по Украине сегодня, 23 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия

Атлантические циклоны, метели и ночные морозы: погода в Москве зимой

Россия
ВС РФ
ВСУ
сводки
новости
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кардиолог перечислила признаки атипичного инфаркта
Трассу Севастополь — Ялта парализовало из-за селя
Молния ударила в группу из 50 туристов во время восхождения на гору
В Самарской области продолжаются поиски второго утонувшего ребенка
Ветеринар назвал самую вероятную причину нападения собаки на внука Донцовой
Масалитин дал совет Батракову по поводу продолжения карьеры
«Ему наплевать»: Масалитин раскритиковал нового главного тренера «Динамо»
Увеличилось число госпитализированных после взрыва газа в Москве
Итальянец пнул в российскую туристку крысу
Врач перечислила опасные для сердца продукты
Врач рассказал, как спасти малолетнего ребенка при удушье
Магнитные бури сегодня, 23 июля: что завтра, бессонница, головные боли
Умерла чемпионка мира по спортивной гимнастике
Москвичке оторвало палец из-за обручального кольца и дачного забора
«Она не успокаивается»: Диброва подаст в суд на Товстик из-за слов об Иуде
Раскрыто число пострадавших после удара БПЛА по Белгороду
Американцы вышли на улицы после убийства мужчины полицейским
Психолог раскрыла, почему россияне массово бегут из онлайн-знакомств
HR-эксперт ответила, можно ли уволиться на больничном
Рубио раскрыл единственную цель войны с Ираном
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.