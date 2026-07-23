Белицкое, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 23 июля

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 23 июля? Что происходит у Анискино, Белицкого, Белого Колодезя, Волчанска, Дружелюбовки, Захаровки, Землянок, Ивановки, Константиновки, Колодезного, Казачьей Лопани, Красного Лимана, Липцев, Николаевки, Сосновки, Поддубного, Терноватого, Харькова, Шевченко и Часова Яра?

WarGonzo

На Добропольском направлении продолжаются бои в районе Белицкого и в Шевченко, есть продвижение в районе Гулево, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«На Гуляйпольском направлении не стихают бои в районе Терноватого. Выше по фронту ВС РФ продолжают наступление. МО РФ объявило об освобождении населенного пункта Благодатное. Идут бои у Поддубного. На Константиновском направлении идут бои в Часове Яре. Сообщается, что ВС РФ вошли в центр Николаевки. На Краснолиманском направлении есть продвижение на участке Чернещина — Дружелюбовка. ВС РФ развивают наступление в южной части Дибровой и западнее Озерного, а также на участке между Кривой Лукой и Калениками в сторону Николаевки», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Северный ветер»

ВС России на Харьковском направлении продолжают расширять полосу безопасности, были нанесены удары по живой силе и технике ВСУ в районах Харькова, Сосновки, Турово, Дементиевки, Великих Проходов, Рубежного, Бугаевки, Белого Колодезя, Бакшеевки, Анискино, Колодезного, Черного, Ольховатки, Липцев и Золочева, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

«ВС РФ продолжают наступательные действия в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. На Волчанском направлении штурмовые подразделения группировки войск „Север“ продвинулись на 10 участках до 800 метров. Стрелковые бои продолжаются в селах Захаровка, Ивановка, Юрченково, поселке Белый Колодезь, севернее Бакшеевки, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района», — указали военкоры.

На Великобурлукском направлении, по данным канала «Северный ветер», ВС РФ продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в лесных массивах около сел Артельное, Бударки и Землянки.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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