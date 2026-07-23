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23 июля 2026 в 10:56

Удары по Украине сегодня, 23 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Вооруженные силы России 23 июля нанесли удары по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 23 июля

ВС РФ в ночь на 23 июля нанесли комбинированные удары по объектам военной инфраструктуры на Украине, заявил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Одесская область остается главным направлением российских ударов. Предварительно, ночью удар пришелся по заводу „Стальканат“, где производят дальнобойные БПЛА. Из-за ударов „Гераней“ за сутки ни одно судно не дошло до портов Одесской области. В Сумах горят две АЗС. Кроме этого, одиночные и небольшие группы „Гераней“ работали в Черниговской (Новгород-Северский), Днепропетровской (Никополь и Шахтерское), Харьковской (Первомайск и окрестности Змиева), Черкасской (Смела), Киевской областях», — отметил он.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в течение ночи ВС РФ нанесли массированный удар по целям в Одесской области.

«В атаке участвовали как минимум 47 беспилотников: 34 „Герани-2“ в модификации „Жасмин“ и 13 реактивных „Гераней-3/4“. <…> Под давлением находятся порты, склады, топливная инфраструктура, площадки разгрузки и объекты, обеспечивающие морское снабжение Украины», — сообщил он в личном блоге в Telegram.

БПЛА «Герань» БПЛА «Герань» Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Сумской области, по данным подпольщика, удары были нанесены по пунктам управления БПЛА и складам; в Харьковской области поражена АЗС, также среди целей — топливо, склады, ремонтные площадки; в Черниговской области атакованы узлы снабжения.

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 23 июля Вооруженные силы России продолжили нанесение групповых ударов по целям на Украине. Уточняется, что в результате атаки в порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

«Кроме того, в городе Одессе ударными БПЛА поражены цех по производству комплектующих для беспилотных летательных аппаратов и склад с БПЛА, предназначенными для поставки ВСУ», — добавили в оборонном ведомстве.

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