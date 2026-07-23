Удар по ТЭК под Ульяновском, бои за Писаревку: новости СВО к утру 23 июля

Удар по ТЭК под Ульяновском, бои за Писаревку: новости СВО к утру 23 июля

Российские десантники установили полный огневой контроль над путями снабжения украинских войск на Запорожском направлении, подразделения ВСУ испытывают острую нехватку личного состава в районе Любицкого. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 22 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Украинские дроны атаковали объект ТЭК под Ульяновском

В Новоспасском районе Ульяновской области беспилотные летательные аппараты атаковали объект топливно-энергетического комплекса, сообщил в своих социальных сетях губернатор региона Алексей Русских. На месте работают экстренные службы, а он сам держит ситуацию под контролем.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и пообещал информировать о ходе тушения пожара и обстановке на объекте. Обновленные данные о ситуации будут опубликованы по мере поступления, добавил он.

Групповые удары по портам в Одесской области

Российские войска с 10 июля нанесли порядка 20 групповых ударов по портовой инфраструктуре Одесской области, используя высокоточное оружие большой дальности и ударные беспилотники. Целями стали объекты в Одессе, Черноморске, Измаиле и Южном, задействованные для военной логистики ВСУ, следует из обнародованных данных Минобороны РФ.

Также военные нанесли удары беспилотниками «Герань-4 Сикер» по четырем сухогрузам и одному балкеру в акватории Черного моря и порту Черноморск. Эти суда использовались для перевозки военных грузов в интересах ВСУ.

В ведомстве опубликовали кадры объективного контроля, подтверждающие поражение всех пяти целей. Удары наносились как по судам, находившимся в море, так и по стоявшим у причала в порту.

Войска продолжают системную работу по перекрытию морских маршрутов снабжения украинских сил. Использование дронов «Герань-4 Сикер» позволяет наносить точечные удары по военной логистике противника.

Беспилотник «Герань» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские десантники лишили ВСУ путей снабжения под Запорожьем

Подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ установили полный огневой контроль над путями снабжения украинских войск на Запорожском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, российские десантники с помощью FPV-дронов препятствуют переброске личного состава, боеприпасов и техники противника.

В министерстве подчеркнули, что расчеты FPV-дронов способны эффективно выполнять боевые задачи независимо от времени суток и погодных условий. Беспилотники поражают автомобили и легкобронированную технику ВСУ прямо во время движения, не позволяя доставлять на передовую боеприпасы, топливо и продовольствие.

ВСУ тщетно пытаются сдержать наступление армии РФ в районе Любицкого

Украинские подразделения в районе Любицкого Запорожской области испытывают нехватку сил, однако продолжают предпринимать попытки сдержать продвижение российских войск, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, оценив текущую ситуацию на данном участке фронта. При этом ВС РФ продолжают постепенно развивать наступление, уточнил он. Минобороны России ситуацию не комментировало.

Марочко также выразил мнение, что уже на текущей неделе Минобороны России может сообщить о новых успехах российских сил в районе Любицкого. До этого он объявил, что российские подразделения контролируют около половины населенного пункта. По его словам, в Любицком продолжаются ожесточенные боевые действия.

Российские бойцы отметились новым успехом в Сумской области

Подразделения ВС России взяли под контроль значительную часть населенного пункта Писаревка в Сумской области, сообщил Марочко. Остальная территория, по его словам, остается в «серой зоне». Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Российские бойцы закрепились на восточных окраинах Писаревки, а также на западных подступах к Киянице 17 июля. Сейчас, по оценке экспертов, продвижение продолжилось, и большая часть села находится под контролем российских сил. Информации о точных позициях украинских подразделений на данный момент не приводится.

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