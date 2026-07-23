Раскрыты результаты ударов ВС РФ по портам в Одесской области ТАСС: ВС РФ нанесли минимум 20 групповых ударов по портам в Одесской области

Российские войска с 10 июля нанесли порядка 20 групповых ударов по портовой инфраструктуре Одесской области, используя высокоточное оружие большой дальности и ударные беспилотники. Целями стали объекты в Одессе, Черноморске, Измаиле и Южном, задействованные для военной логистики ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В ночь с 10 на 11 июля удары пришлись на склады ГСМ, насосные станции, места хранения вооружений и пункты управления в Черноморске, Южном и Измаиле. Представители ведомства обратили внимание, что эти атаки подтвердили способность российских сил поражать цели на всей территории Украины.

12 июля сообщалось об ударах по портам Одессы и Черноморска. В ночь на 13 июля в Черноморске поражены резервуары с топливом, склад боеприпасов, пункт управления перевозками и плавучий док для необитаемых подводных аппаратов.

Ранее рои ударных беспилотников «Герань» с алгоритмами искусственного интеллекта за время СВО перегружали украинские системы ПВО на 300–400%. Были зафиксированы случаи, когда рой из 20–30 БПЛА создавал критическую нагрузку на средства противовоздушной обороны.