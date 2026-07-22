Беспилотный ад для ВСУ и прощание Сырского: новости СВО к вечеру 22 июля

Беспилотный ад для ВСУ и прощание Сырского: новости СВО к вечеру 22 июля

Рои беспилотников «Герань» с алгоритмами искусственного интеллекта за время спецоперации перегружали украинскую ПВО на 300–400%, Александр Сырский написал прощальное письмо после ухода с поста главнокомандующего ВСУ. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 22 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Драпатый вместо Сырского: в Кремле не ждут перемен

Сырский подтвердил уход с поста главкома Вооруженных сил Украины. По его словам, он оставляет армию якобы «в состоянии наступления». Вместо него на эту должность назначен генерал Михаил Драпатый.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков между тем заявил, что назначение Драпатого не приведет к изменениям на фронте. По его словам, российские войска продолжают наступательные действия по всей ширине линии соприкосновения.

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, новый главком может попытаться организовать контрнаступление в зоне боевых действий, а также ужесточит принудительную мобилизацию в стране. По его мнению, военачальник также будет добиваться снижения призывного возраста. Эксперт также предположил, что с приходом Драпатого ужесточится террористическая составляющая украинских подразделений.

Ночной удар по Одессе: порты горят, «Новая Почта» повреждена

Российские военные минувшей ночью продолжили наносить удары по портам Украины, используемым для доставки грузов в интересах ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В порту Одесса поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения украинской армии.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Кроме того, поврежден логистический центр «Новой Почты», который используется для хранения грузов военного назначения, а в населенном пункте Ковалевка уничтожена батарея берегового ракетного комплекса «Нептун». Всего за ночь были поражены два корабля и несколько объектов портовой инфраструктуры.

Рои «Гераней» с ИИ перегружают украинскую ПВО на 400%

Рои ударных беспилотников «Герань» с алгоритмами искусственного интеллекта за время СВО перегружали украинские системы ПВО на 300–400%, следует из статьи журнала Минобороны России «Военная мысль». Были зафиксированы случаи, когда рой из 20–30 БПЛА создавал критическую нагрузку на средства противовоздушной обороны противника.

Как отметили в ведомстве, внедрение ИИ в управление дронами позволило применять их массово, повысив эффективность на 40–60% и существенно снизив потери личного состава. Развитие технологий движется в сторону роевых формаций — они позволяют беспилотникам преодолевать ПВО и РЭБ, а также насыщать воздушное пространство, распределять целеуказание и поражать объекты с минимальным участием оператора.

Освобождение Артельного и Благодатного: хроника успехов ВС РФ

Подразделения группировки войск «Север» в ходе ожесточенных боев выбили силы украинского пограничного отряда из села Артельное в Купянском районе Харьковской области. Во время штурма взяты в плен офицеры Государственной пограничной службы Украины.

ВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Запорожском направлении успехом отметилась группировка «Восток», освободившая Благодатное. В результате боев ликвидировано до взвода личного состава ВСУ. Уничтожены четыре боевые бронированные машины, семь единиц автомобильной техники, три наземных роботизированных комплекса и 32 тяжелых беспилотника типа «Баба-яга». Факт освобождения двух населенных пунктов подтвердили в Минобороны РФ.

США оставили Украину без пакета военной помощи на $400 млн

Сенатор-демократ Дик Дурбин сообщил, что Белый дом отказался передавать Украине утвержденную конгрессом дополнительную военную помощь на $400 млн (31 млрд рублей). Деньги предназначались для поставок вооружений, включая системы ПВО. Однако американская администрация решила заморозить выплаты до смены власти в стране. По словам законодателя, графики платежей были сдвинуты на 2029 финансовый год.

«Условия всем известны»: Песков о мирных переговорах по Украине

Пресс-секретарь президента России отметил, что условия остановки боевых действий на Украине действуют до сих пор и хорошо всем известны. По его словам, глава государства Владимир Путин озвучил эти параметры во время выступления в МИД.

Также Песков отказался обсуждать публично позиции по территориальному вопросу, касающиеся ситуации вокруг Украины. Так он отреагировал на публикацию Bloomberg, в которой говорится, что Кремль якобы не намерен возобновлять переговоры до установления полного контроля над территорией Донецкой Народной Республики.

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