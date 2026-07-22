США оставили Украину без пакета военной помощи на $400 млн

Белый дом отказался передавать Украине утвержденную конгрессом дополнительную военную помощь на $400 млн (31 млрд рублей), сообщил сенатор-демократ Дик Дурбин. Трансляцию заседания вела пресс-служба конгресса. Деньги предназначались для поставок вооружений, включая системы противовоздушной обороны. Законопроект о выделении средств ранее подписал президент США Дональд Трамп. Однако американская администрация решила заморозить выплаты до смены власти в стране.

По словам законодателя, графики платежей были сдвинуты на 2029 финансовый год. На слушаниях в сенате генерал Дэн Кейн не смог прокомментировать эту задержку. Руководитель штабов переадресовал вопросы журналистов и членов комитета руководству Пентагона.

Сожалею, но должен вам сказать, что план платежей говорит нам, чтобы мы были готовы расходовать эти средства в 29-м финансовом году. Это решение будет принимать новый президент, — заявил Дурбин.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что конгрессу следует направлять дополнительные бюджетные средства прежде всего на нужды американских вооруженных сил вместо Украины. По его словам, это должно иметь первоочередное значение.