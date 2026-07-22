ВСУ атаковали «Мираторг»: где были удары 22 июля, где жертвы, разрушения

ВСУ атаковали «Мираторг»: где были удары 22 июля, где жертвы, разрушения

Компания «Мираторг» сообщила об атаке ВСУ на свои объекты в Брянской области. Где были удары 22 июля, что известно, есть ли жертвы и разрушения?

Сколько БПЛА атаковали Россию в ночь на 22 июля

Минобороны РФ в своем отчете указывает, что в ночь на 22 июля силами ПВО перехвачены и уничтожены 242 украинских БПЛА самолетного типа.

Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Врио губернатора Егор Ковальчук сообщил, что за сутки над Брянской областью сбили 63 украинских БПЛА. В обороне региона принимают участие подразделения ПВО, мобильно-огневые группы (МОГ) бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского отдела МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии.

Что известно об атаках на «Мираторг» 22 июля, где были удары

Агропромышленный холдинг «Мираторг» сообщил, что в ночь на 22 июля под ударом оказались три объекта в Брянской области. Все атаки произошли в Климовском районе.

«На одном из объектов в результате обстрела серьезные повреждения получили несколько производственных корпусов, огонь охватил значительную площадь. Ущерб существенный», — указали в Telegram-канале «Мираторг сообщает».

Также пострадал свиноводческий комплекс «Мираторга» под Новым Ропском, удар БПЛА пришелся по кормовозу на разгрузке. Транспортное средство «обездвижено», водитель не пострадал, сообщили в компании.

Свинокомплекс в Климовском районе ранее неоднократно попадал под удары ВСУ. Несколько производственных комплексов были повреждены, отметил Ковальчук 18 июля. Также сообщалось об ударе в начале июня.

До этого в середине июня трое механизаторов погибли при ударе БПЛА во время сельхозработ в поле, принадлежащем «Мираторгу». В мае ударом ВСУ был уничтожен один из производственных комплексов «Мираторга» в Севском районе.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно о жертвах и пострадавших после удара по «Мираторгу» 22 июля

В ходе атаки 22 июля получил ранения охранник одного из предприятий в Климовском районе.

«Ему оперативно оказана медицинская помощь, состояние стабильное. Компания оказывает пострадавшему всю необходимую поддержку», — заверили в «Мираторге».

Кроме того, Егор Ковальчук сообщил, что в Погарском районе области при атаке БПЛА был ранен местный житель.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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