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18 июля 2026 в 15:26

ВСУ обстреляли свинокомплекс «Мираторга» в Брянской области

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Свиноводческий комплекс холдинга «Мираторг» в Климовском районе Брянской области попал под массированный обстрел ВСУ, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук. Инцидент произошел ранним утром в субботу, 18 июля. Инцидент обошелся без пострадавших.

Серьезно повреждены несколько производственных корпусов, зафиксированы возгорания. Нанесен существенный ущерб инфраструктуре, — написал Ковальчук.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова выразила недоумение отсутствием реакции деятелей культуры на многочисленные случаи атаки ВСУ на детей. По ее словам, ранее некоторые представители этой сферы публично высказывались после терактов и трагедий в разных странах, однако не отреагировали на произошедшее в ЛНР.

До этого сообщалось, что силы ПВО за прошедшие сутки уничтожили 13 управляемых авиабомб и 774 украинских беспилотника. В Минобороны РФ уточнили, что все сбитые БПЛА были самолетного типа.

Также военный корреспондент Влад Андрица рассказал, что бойцы 417-го батальона 42-й гвардейской дивизии на мотоциклах преодолели минное поле, завязали бой и зачистили траншеи противника. Это произошло на Запорожском направлении.

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