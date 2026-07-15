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15 июля 2026 в 11:43

Бойцы ВС РФ проехали минное поле на мотоциклах, зачистив окопы

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Бойцы 417-го батальона 42-й гвардейской дивизии ВС РФ преодолели минное поле на мотоциклах, вступили в стрелковый бой и зачистили окопы в зоне СВО, рассказал в беседе с RT военный корреспондент Влад Андрица со ссылкой на военнослужащих. Операция прошла на Запорожском направлении.

Провели операцию, похожую на боевик: [преодолели минное поле], ослепили ВСУ и зачистили систему окопов на Запорожском направлении, — сообщили военнослужащие.

Ранее в Минобороны России сообщили, что военнослужащие группировки «Север» уничтожили танк Leopard украинской армии в Сумской области. Техника была немецкого производства, уточнили в ведомстве.

До этого артиллеристы Южной группировки войск ВС РФ уничтожили два пункта управления украинскими беспилотниками в населенном пункте Алексеево-Дружковка недалеко от Константиновки в ДНР. Цели для удара были обнаружены операторами разведывательных дронов во время воздушного наблюдения.

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