Росстандарт нашел нарушения у техники Dongfeng и Zoomlion Росстандарт ограничил выпуск техники Dongfeng и Zoomlion из-за нарушений ТБ РФ

Росстандарт ограничил выпуск в обращение на территории России ряда транспортных средств марок Dongfeng и Zoomlion, сообщили в пресс-службе ведомства. Решение принято после внеплановых проверок официальных представителей производителей, в ходе которых были выявлены нарушения требований безопасности.

Росстандарт как орган федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), установленных в отношении колесных транспортных средств (шасси), информирует о применении по результатам внеплановых выездных проверок официальных представителей изготовителей транспортных средств марки Dongfeng, Zoomlion защитительной оговорки технического регламента, в соответствии с которой ограничен выпуск в обращение на территории Российской Федерации колесных транспортных средств марки Dongfeng типа DFV4198, DFV KC, а также марки Zoomlion типа ZTC-4, ZTC-3, TMCP3, TMCP4, — сказано в сообщении.

В ведомстве пояснили, что выявленные нарушения могут создавать угрозу жизни и здоровью водителей, пассажиров и других участников дорожного движения. Ограничения распространяются на перечисленные модели транспортных средств.

Ранее Росстандарт утвердил новый ГОСТ по управлению безопасностью труда и охраной здоровья. В документе подчеркивается, что поощрение и поддержка участия работников более эффективны, чем принуждение.