Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 августа 2026 в 00:10

Росстандарт нашел нарушения у техники Dongfeng и Zoomlion

Росстандарт ограничил выпуск техники Dongfeng и Zoomlion из-за нарушений ТБ РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Росстандарт ограничил выпуск в обращение на территории России ряда транспортных средств марок Dongfeng и Zoomlion, сообщили в пресс-службе ведомства. Решение принято после внеплановых проверок официальных представителей производителей, в ходе которых были выявлены нарушения требований безопасности.

Росстандарт как орган федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), установленных в отношении колесных транспортных средств (шасси), информирует о применении по результатам внеплановых выездных проверок официальных представителей изготовителей транспортных средств марки Dongfeng, Zoomlion защитительной оговорки технического регламента, в соответствии с которой ограничен выпуск в обращение на территории Российской Федерации колесных транспортных средств марки Dongfeng типа DFV4198, DFV KC, а также марки Zoomlion типа ZTC-4, ZTC-3, TMCP3, TMCP4, — сказано в сообщении.

В ведомстве пояснили, что выявленные нарушения могут создавать угрозу жизни и здоровью водителей, пассажиров и других участников дорожного движения. Ограничения распространяются на перечисленные модели транспортных средств.

Ранее Росстандарт утвердил новый ГОСТ по управлению безопасностью труда и охраной здоровья. В документе подчеркивается, что поощрение и поддержка участия работников более эффективны, чем принуждение.

Россия
Росстандарт
техника
грузовики
запреты
нарушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвича осудили на 3,5 года за оправдание теракта в «Крокусе»
Москвичам назвали сроки окончания жары
Взрыв в жилом доме Нью-Йорка закончился крупным пожаром
В Грузии начали расследование из-за публикаций о россиянах в соцсетях
Росстандарт нашел нарушения у техники Dongfeng и Zoomlion
На Украине началась массовая охота на сотрудников ТЦК
Серьезное воспаление или обычный стресс? Семь причин «плохих» анализов
Wildberries готовится выпустить собственный мессенджер
Удар беспилотников ВСУ по больнице в Донецке привел к жертвам
Залужного не пригласили на встречу Зеленского с министром обороны Британии
Хуситы заявили об атаке на танкер Daisy в Аденском заливе
Трамвай с десятками пассажиров сошел с рельсов в Нижнем Тагиле
«Зенит» победил «Балтику» в первом туре Кубка России
Два человека пострадали при атаках БПЛА на Белгородскую область
Пост Дмитриева о «варварах у ворот» Испании набрал более 1 млн просмотров
Стало известно о жертве атаки беспилотников ВСУ в Курской области
Раскрыты новые детали нападения на девушку в Красноярске
Захарова назвала имя того, кто командует Киеву совершать теракты против РФ
Отец обвиняемого в убийстве своей жены в Москве раскрыл мотив преступления
Слухи о новом романе, травма, хейтеры: как живет Анастасия Волочкова
Дальше
Самое популярное
Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью
Москва

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью

Поиски Усольцевых: последние новости 5 августа, версии СК, обыск подвалов
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 5 августа, версии СК, обыск подвалов

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей
Общество

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.