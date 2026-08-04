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04 августа 2026 в 14:17

Росстандарт утвердил новый ГОСТ по охране труда

Росстандарт посоветовал стимулировать сотрудников, а не принуждать их к работе

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Росстандарт утвердил новый ГОСТ по управлению безопасностью труда и охраной здоровья, следует из электронной базы ведомства, которую изучило РИА Новости. В документе подчеркивается, что поощрение и поддержка участия работников более эффективны, чем принуждение.

Также там отмечается, что для устойчивости системы необходимо регулярно консультироваться с сотрудниками, вовлекать их в принятие решений и давать обратную связь. Стандарт, помимо этого, требует четкой постановки задач и недопущения неопределенности в обязанностях.

Организациям рекомендуется анализировать рабочие задания, графики и должностные инструкции, избегая «машинного темпа» и непредсказуемых расписаний. В сфере межличностных отношений ГОСТ предписывает исключить буллинг, социальную изоляцию и неравенство, а руководителям — не скрывать информацию и не злоупотреблять полномочиями.

Ранее Росстандарт утвердил новый ГОСТ на глазированные творожные сырки. Так, продукт должен иметь равномерное покрытие глазурью и определенные характеристики творожной массы.

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