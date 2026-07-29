Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 00:41

Росстандарт ввел новый ГОСТ на творожные сырки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на глазированные творожные сырки, передают РИА Новости со ссылкой на электронную базу ведомства. Документ начнет действовать с 1 января 2028 года, но производители смогут применять его досрочно.

Согласно ГОСТу, творожный сырок должен быть равномерно покрыт глазурью. Она может иметь гладкую, блестящую или матовую поверхность. При этом глазурь не должна прилипать к упаковке или крошиться. Для замороженных сырков при дефросте допускается появление капель влаги на поверхности глазури.

Стандарт также определяет требования к творожной массе. Она должна иметь нежную, однородную и в меру плотную консистенцию. Для сырков с массовой долей жира не более 10% допускается легкая мучнистость.

Массовая доля жира в продукте должна составлять от 5 до 26%, содержание влаги от 33 до 55%. Доля сахарозы не должна превышать 32%, а кислотность 220 градусов Тернера.

Ранее ведомство объявило, что новый ГОСТ на классическое пиво начнет действовать в России с 1 января 2027 года. Требования к напитку были закреплены в документе Р 72295-2025 «Пиво. Общие технические условия».

Общество
Россия
Росстандарт
ГОСТ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о связи подозреваемого в теракте в Берлине с ИГ
Кошмарит ВСУ: Драпатого в окопах боятся как огня — военные на грани бунта
В ООН предупредили о риске новой эпидемии ВИЧ
Раскрыто, с кем Россия обсуждает новые проекты по редкоземельным металлам
В Чили ввели санитарную тревогу из-за роста смертности от хантавируса
В Сумах произошел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги
Пожар в жилой многоэтажке в Самаре унес жизнь мужчины
Один крупный аэропорт на юге России попал под ограничения
Росстандарт ввел новый ГОСТ на творожные сырки
Итальянская мафия хочет закупиться дронами ВСУ
Минздрав обновил стандарт лечения детей с туберкулезом
В Совбезе РФ назвали цели атак Киева на склады Wildberries
В США украинца посадили в тюрьму за мошенничество
Сохраняем орлиное зрение в 70 лет: семь работающих советов офтальмолога
Тайны «Новой почты»: что на самом деле скрывается на ее складах и в фурах
В Госдуме рассказали, изменятся ли правила передачи показаний счетчиков
В России заработал новый ГОСТ для легковых такси
ПВО Саудовской Аравии сбила БПЛА на подлете к нефтяным объектам
В Москве лифт упал в шахту с человеком внутри
Разведчик НАТО заметили над Черным морем
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.