Росстандарт ввел новый ГОСТ на творожные сырки

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на глазированные творожные сырки, передают РИА Новости со ссылкой на электронную базу ведомства. Документ начнет действовать с 1 января 2028 года, но производители смогут применять его досрочно.

Согласно ГОСТу, творожный сырок должен быть равномерно покрыт глазурью. Она может иметь гладкую, блестящую или матовую поверхность. При этом глазурь не должна прилипать к упаковке или крошиться. Для замороженных сырков при дефросте допускается появление капель влаги на поверхности глазури.

Стандарт также определяет требования к творожной массе. Она должна иметь нежную, однородную и в меру плотную консистенцию. Для сырков с массовой долей жира не более 10% допускается легкая мучнистость.

Массовая доля жира в продукте должна составлять от 5 до 26%, содержание влаги от 33 до 55%. Доля сахарозы не должна превышать 32%, а кислотность 220 градусов Тернера.

Ранее ведомство объявило, что новый ГОСТ на классическое пиво начнет действовать в России с 1 января 2027 года. Требования к напитку были закреплены в документе Р 72295-2025 «Пиво. Общие технические условия».