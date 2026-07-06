Росстандарт утвердил ГОСТ на пиво

Новый ГОСТ на классическое пиво начнет действовать в России с 1 января 2027 года, сообщили РИА Новости в Росстандарте. По данным ведомства, требования к напитку закреплены в ГОСТ Р 72295-2025 «Пиво. Общие технические условия».

Документ вводится в действие с 1 января 2027 года с правом досрочного применения. ГОСТ распространяется на светлое, темное, пшеничное и безалкогольное пиво. При этом он не касается специального пива. Согласно стандарту, напиток делится на два вида, а именно светлое и темное.

Также предусмотрена классификация по способу обработки. Пиво может быть непастеризованным, пастеризованным, фильтрованным, нефильтрованным осветленным, нефильтрованным неосветленным и обеспложенным, то есть прошедшим холодную стерилизацию.

С 1 июля официально начал действовать обновленный ГОСТ на производство пивных напитков. Теперь в данной категории алкогольной продукции устанавливается строгое допустимое технологическое отклонение объемной доли этилового спирта на уровне плюс-минус 0,5%.