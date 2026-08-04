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04 августа 2026 в 14:45

Раскрыта личность одной из погибших при налете ВСУ на Геленджик

Медсестра из Ленинградской области погибла при атаке ВСУ в Геленджике

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Женщина из Ленинградской области погибла в результате ударов ВСУ в Архипо-Осиповке, пишет «Фонтанка». По данным издания, она приехала на отдых незадолго до атаки. Отмечается, что россиянка работала медсестрой в Ломоносове.

Украинские БПЛА нанесли удар по пляжу в Геленджике утром 3 августа. Обломки дронов обрушились в курортном поселке Архипо-Осиповка к югу от города. Опасность по БПЛА с моря в Геленджике и близлежащих районах была объявлена в 09:38.

Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщал, что девять пострадавших от атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины в Геленджике, включая троих детей, остаются в тяжелом состоянии. В настоящее время в больницах Геленджика и Краснодара находится 21 пострадавший при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке.

До этого уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что ее аппарат фиксирует все факты и свидетельства преступлений ВСУ, включая недавнюю атаку на Геленджик. По ее словам, мировое сообщество должно знать правду о действиях украинских военных.

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