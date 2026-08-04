Успенская раскрыла, почему не возобновляет общение с Чеботиной Успенская заявила, что она не обязана восстанавливать отношения с Чеботиной

Певица Любовь Успенская в беседе с Общественной Службой Новостей заявила, что она не обязана восстанавливать отношения с исполнительницей Люсей Чеботиной. Так знаменитость отреагировала на слова последней о том, что она всячески игнорирует попытки молодой коллеги возобновить общение. Изначально конфликт между ними произошел из-за критики Успенской в адрес Чеботиной.

Это мое право — общаться с кем-то или нет. Свою позицию я уже давно обозначила. И не хочу пока никак реагировать на всю эту историю, — высказалась Успенская.

Ранее Чеботина прокомментировала конфликт с Успенской и призналась, что была удивлена резкими высказываниями артистки в свой адрес. Певица добавила, что после перемен в ее личной жизни в 2023 году общение между ними фактически прекратилось.