Успенская раскрыла свой способ борьбы с негативом

Певица Любовь Успенская в беседе с Общественной Службой Новостей призналась, что любит уходить в лес одна. По ее словам, там она может покричать или попеть, чтобы выпустить весь накопленный негатив и стресс. Как отметила артистка, лес дает ей силы. Она уточнила, что очень любит пение птиц и аромат хвои. Кроме того, певица старается не брать с собой телефон в такие походы, чтобы погрузиться в атмосферу.

Я ухожу в лес одна. Там пою громко, могу даже покричать, чтобы выпустить весь пар, весь накопленный негатив, хейт и стресс. Лес меня лечит, исцеляет и дает силы. Это лучше любой поездки. Ничто не сравнится с огромными деревьями, ароматом хвои и пением птиц, а особенно сейчас, когда лето на дворе, — поделилась Успенская.

Ранее актриса и телеведущая Анна Хилькевич рассказала, что уже сейчас готовит своих детей к встрече с хейтом в социальных сетях. По ее словам, это обратная сторона публичности, о которой она переживает как мать.