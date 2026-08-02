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02 августа 2026 в 18:17

В Белгороде раскрыли последствия ракетного удара ВСУ

Четыре человека получили ранения при обстреле ВСУ в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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До четырех выросло число пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по Белгородской области, сообщил региональный оперштаб в МАКСе. Инцидент произошел в селе Казачья Лисица Грайворонского округа.

Количество раненных при ракетном обстреле села Казачья Лисица Грайворонского округа возросло до четырех. В Борисовскую ЦРБ доставлен мужчина с множественными осколочными ранениями предплечья, рук и ног. После оказания помощи будет переведен в городскую больницу № 2 г. Белгорода — сообщили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что трое жителей Белгородской области погибли при атаке ВСУ на сельскохозяйственное предприятие. На месте работают оперативные службы. Власти держат ситуацию на контроле.

Утром 2 августа пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 635 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей.

Также стало известно, что женщина погибла и еще два человека были ранены в результате атаки ВСУ в Севастополе. Госпитализированы 79-летний мужчина и 55-летняя женщина.

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