Армия Израиля заявила об уничтожении трех радикалов в Газе ЦАХАЛ: ударом в секторе Газа был ликвидирован командир ХАМАС Худар

Армия обороны Израиля ликвидировала трех членов радикальной группировки, включая командира батальона «Джабалия» движения ХАМАС Ахмад Худар, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале. Отмечается, что радикалы планировали атаки на израильских граждан и военных, и «были ликвидированы для устранения угрозы».

В ходе удара был ликвидирован командир батальона «Джабалия» ХАМАС Ахмад Худар. В районе города Газа ударами были ликвидированы террорист из организации «Армия ислама» Имад Хамис Тарам, а также террорист из палестинского «Исламского джихада» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) Хасан Ибрагим Шехадех Кахман, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ уничтожила командира спецподразделения «Нухба» в составе палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Салема Джамаля Абд аль-Рахмана Абу Лабада. По информации армии, он проник в одно из израильских поселений во время нападения 7 октября 2023 года.

До этого американские журналисты сообщали, что ХАМАС в ближайшее время может заключить соглашение о разоружении и демилитаризации сектора Газа. По их данным, такого прогноза придерживаются Белый дом и Совет мира при президенте США Дональде Трампе.