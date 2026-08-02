Несколько россиян погибли при атаке ВСУ на сельскохозяйственное предприятие

Несколько россиян погибли при атаке ВСУ на сельскохозяйственное предприятие Трое жителей Белгородской области погибли при атаке ВСУ на предприятие

Трое жителей Белгородской области погибли при атаке ВСУ на сельскохозяйственное предприятие, сообщил региональный оперативный штаб. Еще трое получили ранения. По данным оперштаба, трагический инцидент произошел в селе Казачья Лисица Грайворонского округа. Пострадавшие госпитализированы.

В селе Казачья Лисица Грайворонского округа произошел ракетный обстрел. Снаряды попали на территорию сельскохозяйственного предприятия. Погибли трое мужчин, — сказано в сообщении.

На месте работают оперативные службы, информация уточняется. Власти держат ситуацию на контроле. Подробности будут сообщены дополнительно.

Утром 2 августа пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 635 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Крым, Краснодарский край и акватории Азовского и Черного морей.