Атака ВСУ на Омск 2 августа: что известно, концерт Дайнеко, жертвы

Беспилотники ВСУ атаковали Омск на День города, отменен концерт Виктории Дайнеко и Mary Gu на Соборной площади, сообщил губернатор региона. Что известно об атаке 2 августа, где сбили БПЛА, как они там оказались, есть ли жертвы и разрушения?

Что известно об атаке БПЛА на Омск 2 августа

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил об угрозе БПЛА в регионе в 12:41. Спустя несколько минут Росавиация сообщила, что аэропорт Омска временно закрыт на прием и выпуск воздушных судов. Около 16:00 губернатор выступил с сообщением об отражении атаки БПЛА, Позже стало известно о пожаре, который начался под Омском из-за падения обломков.

«В результате падения обломков вражеского БПЛА, сбитого ПВО Минобороны России, произошло возгорание в поле в окрестностях Омска. На месте работают пожарные. Пострадавших нет», — заявил Хоценко в своем Telegram-канале.

Власти не сообщали о жертвах или разрушениях в результате атаки БПЛА на Омск. После атаки был отменен праздничный концерт ко дню 310-летия города, который должен был проходить вечером 2 августа. Два авиалайнера из Москвы и Санкт-Петербурга не смогли приземлиться в Омске из-за тревоги и вынуждены были уходить на запасной аэродром в Новосибирск.

Местные СМИ отмечают, что 2 августа в Омске объявили беспилотную опасность в пятый раз в истории города. Тревогу по БПЛА объявляли два раза с интервалом в 3 часа.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Отмена концерта с Дайнеко и Mary Gu на День города в Омске 2 августа, что известно

В Омске отменен праздничный концерт ко Дню города из-за налета БПЛА, сообщил губернатор. На нем должны были выступить певицы Mary Gu и Виктория Дайнеко.

«Друзья, мы приносим свои извинения за то, что концерт в Омске сегодня был отменен и надеемся, что увидимся с вами в новую дату», — написала Mary Gu в своем Telegram-канале.

Откуда ВСУ запускали БПЛА на Омск, какое расстояние до Украины

После того как Хоценко сообщил об атаке БПЛА на Омск, в Сети разгорелись жаркие споры из-за дальности ударах. Многие не верят, что ВСУ могли осуществить атаку на таком расстоянии.

«Омск. 2500 км от границы с Украиной. И порядка 2700 км от места возможного пуска. Конечно же, это не из Казахстана летит. Это у ВСУ «средне-фюзеляжный БПЛА» появился. На 10 тысяч метров поднимается и летит», — иронизирует автор Telegram-канала Condottiero.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru предположил, что налет на Омск был совершен с территории России.

«Я далек от мысли, что дроны запускают с территории Украины. Они просто физически не могут долететь. Я думаю, надо рассматривать территорию России. Это спящие ячейки ― подготовленные люди, которые собирают эти дроны, готовят их, и по команде запускают», ― считает Матвийчук.

Точный маршрут БПЛА, которые были сбиты под Омском, неизвестен. Telegram-канал «Сводки и аналитика СВО» со ссылкой на мониторинговые каналы утверждает, что около 13:20 неназванное количество БПЛА заметили над поселком Равнец, который находится в Ишимском районе Тюменской области — в 250 км к северо-западу от Омска. БПЛА летели на восток.

Как Омск, так и Равнец находятся близко к границе Казахстана. В июле, после атаки БПЛА на Омскую область, МИД Казахстана категорически отверг предположения, что беспилотники по целям в Сибири запускаются с территории Казахстана.

«Указанные утверждения не соответствуют действительности и не подтверждаются никакими данными или фактами», — объявили в МИД Казахстана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал ранее, что «точное определение маршрутов и источников запуска БПЛА является задачей исключительно профильных спецслужб».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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