В Омской области подвели итоги атаки ВСУ на НПЗ Хоценко: профильные службы ликвидируют последствия атаки БПЛА в Омской области

Профильные службы приступили к ликвидации последствий атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающий завод, расположенный в 2500 километрах от границы с Украиной в Омской области, заявил глава региона Виталий Хоценко в Telegram-канале. По его словам, средства ПВО успешно противодействовали нападению, сбив значительную часть вражеских аппаратов.

Проанализировали атаку противника, с которой столкнулся наш регион вчера. Средства ПВО сбили большую часть атаковавших вражеских беспилотных летательных аппаратов, — написал Хоценко.

Несколько БПЛА атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод накануне, 6 июля. Как сообщал тогда Хоценко, погибших и пострадавших в результате удара не было.

До этого глава РСПП Александр Шохин заявил, что государству необходимо разработать налоговые стимулы для предприятий нефтепереработки, пострадавших от атак дронов ВСУ и нуждающихся в восстановлении. По его словам, вложения требуются не только на восстановление мощностей, но и на их модернизацию с использованием более современного оборудования.