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07 июля 2026 в 20:50

В Омской области подвели итоги атаки ВСУ на НПЗ

Хоценко: профильные службы ликвидируют последствия атаки БПЛА в Омской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Профильные службы приступили к ликвидации последствий атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающий завод, расположенный в 2500 километрах от границы с Украиной в Омской области, заявил глава региона Виталий Хоценко в Telegram-канале. По его словам, средства ПВО успешно противодействовали нападению, сбив значительную часть вражеских аппаратов.

Проанализировали атаку противника, с которой столкнулся наш регион вчера. Средства ПВО сбили большую часть атаковавших вражеских беспилотных летательных аппаратов, — написал Хоценко.

Несколько БПЛА атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод накануне, 6 июля. Как сообщал тогда Хоценко, погибших и пострадавших в результате удара не было.

До этого глава РСПП Александр Шохин заявил, что государству необходимо разработать налоговые стимулы для предприятий нефтепереработки, пострадавших от атак дронов ВСУ и нуждающихся в восстановлении. По его словам, вложения требуются не только на восстановление мощностей, но и на их модернизацию с использованием более современного оборудования.

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Виталий Хоценко
ПВО
атаки ВСУ
Омская область
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