Шохин предложил меру поддержки пострадавших от атак дронов НПЗ

Государству необходимо разработать налоговые стимулы для предприятий нефтепереработки, пострадавших от атак дронов ВСУ и нуждающихся в восстановлении, заявил в кулуарах форума ИННОПРОМ глава РСПП Александр Шохин, отвечая на вопрос ТАСС. По его словам, вложения требуются не только на восстановление мощностей, но и на их модернизацию с использованием более современного оборудования.

Безусловно, есть потребность в инвестировании в восстановление мощностей. И это не просто восстановление, но вполне возможно, что это более современное оборудование в ряде случаев. Государству надо, что называется, тут рассматривать это как совместную задачу. Ряд преференций, налоговые вычеты и так далее, наверное, делать, — высказался он.

Шохин отметил, что требуется внести изменения в механизм федерального инвестиционного налогового вычета, расширив перечень отраслей, имеющих на него право. По его словам, сейчас нефтяная сфера и переработка в этот список не входят, но, возможно, именно эти направления следует включить в него, пусть даже временно, на ближайшие годы, так как бюджет на трехлетний период должен это учитывать.

Ранее вице-премьер правительства РФ Александр Новак сообщил, что отечественные нефтеперерабатывающие предприятия функционируют на пределе своих мощностей, чтобы закрыть потребности рынка в горючем. По словам зампреда кабмина, насыщение внутреннего рынка нефтепродуктами продолжается.