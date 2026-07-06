Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 14:33

Шохин предложил меру поддержки пострадавших от атак дронов НПЗ

Шохин призвал дать налоговые льготы пострадавшим от дронов НПЗ

Александр Шохин Александр Шохин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Государству необходимо разработать налоговые стимулы для предприятий нефтепереработки, пострадавших от атак дронов ВСУ и нуждающихся в восстановлении, заявил в кулуарах форума ИННОПРОМ глава РСПП Александр Шохин, отвечая на вопрос ТАСС. По его словам, вложения требуются не только на восстановление мощностей, но и на их модернизацию с использованием более современного оборудования.

Безусловно, есть потребность в инвестировании в восстановление мощностей. И это не просто восстановление, но вполне возможно, что это более современное оборудование в ряде случаев. Государству надо, что называется, тут рассматривать это как совместную задачу. Ряд преференций, налоговые вычеты и так далее, наверное, делать, — высказался он.

Шохин отметил, что требуется внести изменения в механизм федерального инвестиционного налогового вычета, расширив перечень отраслей, имеющих на него право. По его словам, сейчас нефтяная сфера и переработка в этот список не входят, но, возможно, именно эти направления следует включить в него, пусть даже временно, на ближайшие годы, так как бюджет на трехлетний период должен это учитывать.

Ранее вице-премьер правительства РФ Александр Новак сообщил, что отечественные нефтеперерабатывающие предприятия функционируют на пределе своих мощностей, чтобы закрыть потребности рынка в горючем. По словам зампреда кабмина, насыщение внутреннего рынка нефтепродуктами продолжается.

Россия
РСПП
Александр Шохин
НПЗ
льготы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посольство Словакии в России уточнило порядок выдачи шенгенских виз
Италия якобы вышла на русский след в своих спецслужбах
В Госдуме рассказали о выплатах вдовам участников СВО из числа детей-сирот
ВС России атаковали перевозившие БПЛА для ВСУ фуры
Обстановка в Крыму 7 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
Погода в Москве в среду, 8 июля: грозы, ливни и тепло до +23 градусов
Мигранты самовольно организовали платную парковку во Владивостоке
Женщина с кухонным ножом угрожала ребенку в Ставрополе
В доме убийцы украинки Березовской нашли «пыточную»
Путин раскрыл приоритет для российской экономики
Психолог объяснила, как начать вести здоровый образ жизни
Звезда сериала «Универ» застряла над ущельем в Сочи во время ливня
В ГД ответили, о чем говорит убийство причастной к покушению на Ермолаева
Стали известны подробности аварии самолета с 181 пассажиром в Бишкеке
Сальдо раскрыл истинную роль иностранных наемников в зоне СВО
Российские военные «Геранью» поразили железнодорожные локомотивы ВСУ
Стало известно, сколько стоило покушение на Ермолаева
Политолог рассказал об отношении Трампа к Европе
Петербурженка предстанет перед судом за смертельное ДТП с пенсионеркой
Раскрыты детали встречи Эрдогана и Трампа в Анкаре
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.