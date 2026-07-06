Власти раскрыли подробности атаки беспилотников на Омский НПЗ

Несколько вражеских беспилотных летательных аппаратов атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Виталий Хоценко. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Вражеские БПЛА атаковали ОНПЗ. ПВО Минобороны России уничтожили большую часть летевших беспилотников. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. На месте инцидента работают оперативные службы, — написал Хоценко.

Ранее Хоценко сообщил, что силами ПВО РФ над регионом были впервые сбиты беспилотные летательные аппараты ВСУ. В настоящее время проводится детальное расследование обстоятельств инцидента.

Позже военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с NEWS.ru заявил, что Вооруженные силы Украины, возможно, атаковали Омск с использованием дронов, оснащенных реактивными двигателями. По его словам, на этом фоне Россия стремительно совершенствует свою систему ПВО. Он подчеркнул, что на сегодняшний день не существует и, вероятно, еще долгое время не будет систем противовоздушной обороны, способных на 100% поражать реактивные беспилотники.