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06 июля 2026 в 14:23

БПЛА ВСУ впервые сбили над Омской областью

Губернатор Хоценко: БПЛА ВСУ впервые сбиты над Омской областью

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Силами ПВО над Омской областью сбиты вражеские БПЛА, заявил глава региона Виталий Хоценко в Telegram-канале. В настоящее время выясняются все детали произошедшего инцидента.

Последствия атаки уточняются. Следите за информацией. Доверяйте только проверенным источникам. Прошу не подходить к обломкам, не вести фото- и видеосъемку, — написал он.

Ранее пресс-служба прокуратуры республики Крым сообщила, что горячую линию открыли после ночной атаки украинских войск. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники взяли на контроль соблюдение прав граждан.

Также сообщалось, что мирный житель погиб в результате атаки БПЛА ВСУ на жилой дом в Бежицком районе Брянска. Еще два человека были ранены, их доставили в больницу. В результате удара были повреждены восемь гражданских автомобилей и семь частных жилых домов.

До этого глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что подразделения, обеспечивающие защиту российских промышленных объектов от атак украинских дронов и ракет, начали получать вооружения «повышенных калибров». Для защиты предприятий также поставили комплексы радиоэлектронной борьбы.

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