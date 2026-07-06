Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 14:57

Полковник ответил, какими беспилотниками ВСУ могли атаковать Омск

Полковник Баранец: ВСУ могли атаковать Омск дронами с реактивным двигателем

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины, возможно, атаковали Омск с использованием дронов, оснащенных реактивными двигателями, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, на этом фоне Россия стремительно совершенствует свою систему ПВО.

У ВСУ появились модернизированные беспилотники с реактивным двигателем, на которые они переходят. Они действительно летают на 1000–1500 километров. А по некоторым данным, могут достигать и 2500 километров. Сейчас на Западе им очень помогают именно этим классом дронов. Глубина поражения растет не только за счет увеличения количества дальнобойных БПЛА, но и качества. Российское командование видит эту проблему и сейчас пытается всячески совершенствовать средства поражения. В настоящее время стахановскими темпами работает вся конструкторская, технологическая и инженерная мысль, чтобы научиться истреблять беспилотники этого типа, — поделился Баранец.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день не существует и, вероятно, еще долгое время не будет систем противовоздушной обороны, способных на 100% поражать реактивные беспилотники. По словам полковника, ключевым вопросом спецоперации является противостояние между атакующими и оборонительными средствами.

Ранее глава Омской области Виталий Хоценко сообщил, что силами ПВО РФ над регионом были впервые сбиты беспилотные летательные аппараты ВСУ. В настоящее время проводится детальное расследование обстоятельств инцидента.

Регионы
Омская область
ВСУ
ВС РФ
БПЛА
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в среду, 8 июля: грозы, ливни и тепло до +23 градусов
Мигранты самовольно организовали платную парковку во Владивостоке
Женщина с кухонным ножом угрожала ребенку в Ставрополе
На Украине в доме задержанного по делу Березовской нашли комнату пыток
Путин раскрыл приоритет для российской экономики
Психолог объяснила, как начать вести здоровый образ жизни
Звезда сериала «Универ» застряла над ущельем в Сочи во время ливня
В ГД ответили, о чем говорит убийство причастной к покушению на Ермолаева
Стали известны подробности аварии самолета с 181 пассажиром в Бишкеке
Сальдо раскрыл истинную роль иностранных наемников в зоне СВО
Российские военные «Геранью» поразили железнодорожные локомотивы ВСУ
Стало известно, сколько стоило покушение на Ермолаева
Политолог рассказал об отношении Трампа к Европе
Петербурженка предстанет перед судом за смертельное ДТП с пенсионеркой
Раскрыты детали встречи Эрдогана и Трампа в Анкаре
Михалков, слезы внука: кадры прощания с королевой цыганской песни Жемчужной
Более 450 БПЛА у Москвы, Крым без света, жертвы: как ВСУ атакуют РФ 7 июля
Пожилой неадекват искромсал свою жену ножом в Москве
Россияне рассказали, какие летние блюда любят больше всего
Школьнице из Таганрога запретили получать аттестат из-за откровенного наряда
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.