Полковник ответил, какими беспилотниками ВСУ могли атаковать Омск

Вооруженные силы Украины, возможно, атаковали Омск с использованием дронов, оснащенных реактивными двигателями, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, на этом фоне Россия стремительно совершенствует свою систему ПВО.

У ВСУ появились модернизированные беспилотники с реактивным двигателем, на которые они переходят. Они действительно летают на 1000–1500 километров. А по некоторым данным, могут достигать и 2500 километров. Сейчас на Западе им очень помогают именно этим классом дронов. Глубина поражения растет не только за счет увеличения количества дальнобойных БПЛА, но и качества. Российское командование видит эту проблему и сейчас пытается всячески совершенствовать средства поражения. В настоящее время стахановскими темпами работает вся конструкторская, технологическая и инженерная мысль, чтобы научиться истреблять беспилотники этого типа, — поделился Баранец.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день не существует и, вероятно, еще долгое время не будет систем противовоздушной обороны, способных на 100% поражать реактивные беспилотники. По словам полковника, ключевым вопросом спецоперации является противостояние между атакующими и оборонительными средствами.

Ранее глава Омской области Виталий Хоценко сообщил, что силами ПВО РФ над регионом были впервые сбиты беспилотные летательные аппараты ВСУ. В настоящее время проводится детальное расследование обстоятельств инцидента.