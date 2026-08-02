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02 августа 2026 в 16:42

Два авиарейса не смогли приземлиться в Омске

Два пассажирских самолета не смогли приземлиться в Омске и ушли в Новосибирск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Два пассажирских лайнера из Москвы и Санкт-Петербурга не смогли приземлиться в Омске и вынужденно ушли на запасной аэродром в Новосибирск, сообщила пресс-служба аэропорта имени Д. М. Карбышева в своем Telegram-канале. Изменения в маршрутах затронули рейс FV6473 авиакомпании «Россия», следовавший из Северной столицы, а также рейс SU1688 компании «Аэрофлот» из Шереметьево.

Причиной сбоя в расписании стало временное приостановление приема и выпуска воздушных судов, введенное в омской гавани для обеспечения безопасности полетов. Представители аэровокзала привали пассажиров и встречающих внимательно следить за обновлением статусов на информационных табло и на сайте.

После снятия ограничений аэропорт возобновит обслуживание пассажиров и воздушных судов. Благодарим за понимание, — добавили в воздушной гавани.

Ранее стало известно, что в аэропортах Геленджика, Краснодара, Кирова (Победилово), Оренбурга и Уфы введены ограничения. Представитель Росавиации Артем Кореняко добавил, что речь идет о приеме и выпуске воздушных судов.

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