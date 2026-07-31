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31 июля 2026 в 10:39

48-летний омич снимал порно с двумя маленькими девочками

В Омске мужчину осудили на 17 лет колонии за съемку порнографии с детьми

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В Омске вынесен приговор 48-летнему местному жителю, признанному виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних, сообщает Следственное управление СК по региону в социальных сетях. Мужчина получил наказание в виде 17 лет лишения свободы.

Суд установил, что мужчина на протяжении нескольких лет вел переписку с двумя девочками, не достигшими 12-летнего возраста. Кроме того, он периодически встречался с ними и совершал действия насильственного характера. О преступлении узнала мать одной из потерпевших, обратившись в правоохранительные органы.

В ходе обыска у фигуранта изъяли мобильный телефон, в котором нашли порнографические фото- и видеоматериалы. Помимо лишения свободы сроком на 17 лет, ему запретили работать с детьми на протяжении 12 лет, а также назначили ограничение свободы сроком на один год.

Ранее сообщалось, что в Приморье 11-летняя девочка получила тяжелые повреждения пищевода после случайного глотка средства для чистки плит. Ребенок перепутал бытовую химию с питьевой водой.

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