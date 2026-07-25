Токаев вспомнил об отце и поблагодарил Путина Токаев выразил благодарность Путину за память о проходившем лечение в Омске отце

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Омске поблагодарил российского коллегу Владимира Путина и омские власти за бережное отношение к памяти ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе к памяти его отца Кемеля Токаева. Как передает пресс-служба Кремля, отец лидера бывшей советской республики получил ранение ноги с переломом кости в январе 1945 года и проходил лечение в Омске.

Пользуясь возможностью, хотел бы выразить признательность вам, уважаемый Владимир Владимирович, признательность омской администрации, правительству области, депутатам законодательного собрания за бережную память обо всех ветеранах Великой Отечественной войны, включая моего отца, который проходил здесь лечение после тяжелейшего ранения на территории Польши в составе 2-го Белорусского фронта, — заявил Токаев.

Кемель Токаев в 1942 году окончил сержантские курсы в пехотном училище и был направлен на фронт. 25 июля Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Омск возложил цветы к мемориальной доске, посвященной отцу.

Ранее президент Казахстана заявил, что конфликт на Украине следовало бы заморозить и вернуться к обновленной «стамбульской формуле». Он отметил, что предложил рассмотреть этот вариант на встрече с президентом России в Омске. По его словам, переговоры в Турции в свое время дали серьезные результаты.