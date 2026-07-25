«Желаем идти навстречу»: Токаев оценил отношения России и Казахстана

Между Россией и Казахстаном не осталось нерешенных вопросов, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. По его словам, стратегическое сотрудничество Москвы и Астаны играет важную роль в экономическом развитии и укреплении транспортных связей в Евразии, передает пресс-служба Кремля.
Между нашими странами нет никаких нерешаемых или нерешенных вопросов, мы искренне желаем и готовы идти навстречу друг другу, — заявил казахстанский лидер.
Токаев также поблагодарил президента России Владимира Путина за высокий уровень организации форума. Он выразил уверенность, что достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами.
Ранее Токаев выразил признательность Путину и властям Омской области за сохранение памяти о ветеранах Великой Отечественной войны. Политик напомнил, что его отец Кемель Токаев проходил лечение в городе после тяжелого ранения, полученного в январе 1945 года.