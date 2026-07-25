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25 июля 2026 в 17:54

«Желаем идти навстречу»: Токаев оценил отношения России и Казахстана

Токаев заявил об отсутствии нерешенных вопросов между Россией и Казахстаном

Касым-Жомарт Токаев Касым-Жомарт Токаев Фото: kremlin.ru
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Между Россией и Казахстаном не осталось нерешенных вопросов, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. По его словам, стратегическое сотрудничество Москвы и Астаны играет важную роль в экономическом развитии и укреплении транспортных связей в Евразии, передает пресс-служба Кремля.

Между нашими странами нет никаких нерешаемых или нерешенных вопросов, мы искренне желаем и готовы идти навстречу друг другу, — заявил казахстанский лидер.

Токаев также поблагодарил президента России Владимира Путина за высокий уровень организации форума. Он выразил уверенность, что достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами.

Ранее Токаев выразил признательность Путину и властям Омской области за сохранение памяти о ветеранах Великой Отечественной войны. Политик напомнил, что его отец Кемель Токаев проходил лечение в городе после тяжелого ранения, полученного в январе 1945 года.

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