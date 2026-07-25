«Желаем идти навстречу»: Токаев оценил отношения России и Казахстана Токаев заявил об отсутствии нерешенных вопросов между Россией и Казахстаном

Между Россией и Казахстаном не осталось нерешенных вопросов, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. По его словам, стратегическое сотрудничество Москвы и Астаны играет важную роль в экономическом развитии и укреплении транспортных связей в Евразии, передает пресс-служба Кремля.

Между нашими странами нет никаких нерешаемых или нерешенных вопросов, мы искренне желаем и готовы идти навстречу друг другу, — заявил казахстанский лидер.

Токаев также поблагодарил президента России Владимира Путина за высокий уровень организации форума. Он выразил уверенность, что достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами.