Стало известно, что случилось с рэпером P. Diddy в тюрьме

Стало известно, что случилось с рэпером P. Diddy в тюрьме Рэпер P. Diddy был переведен в одиночную камеру из-за драки

Американского рэпера Шона Комбса, известного как P. Diddy, отправили в одиночную камеру, сообщает портал TMZ. Это произошло из-за конфликта в федеральной тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.

По данным издания, между рэпером и его соседом произошел конфликт, перешедший в словесную перепалку, а позже началась потасовка. В драку вмешалась тюремная охрана. Однако представитель музыканта сообщил, что пока не может подтвердить факт пребывания Комбса в одиночном изоляторе.

Ранее юристы P. Diddy столкнулись с существенными препятствиями при подготовке защиты по гражданскому иску продюсера Родни Lil Rod Джонса. Главная проблема заключается в том, что исполнитель отбывает наказание в тюрьме, из-за чего адвокатам не удается оперативно поддерживать с ним связь. Команда защиты Комбса направила в суд официальное ходатайство о предоставлении дополнительного времени.

До этого стало известно, что P. Diddy продал свой особняк на Стар-Айленд в Майами за $55 млн (4,3 млрд рублей). Покупателем выступил бизнесмен Джон Франклин.