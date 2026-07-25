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25 июля 2026 в 18:19

Стало известно, что случилось с рэпером P. Diddy в тюрьме

Рэпер P. Diddy был переведен в одиночную камеру из-за драки

Шон Комбс (P. Diddy) Шон Комбс (P. Diddy) Фото: Ian West/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Американского рэпера Шона Комбса, известного как P. Diddy, отправили в одиночную камеру, сообщает портал TMZ. Это произошло из-за конфликта в федеральной тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.

По данным издания, между рэпером и его соседом произошел конфликт, перешедший в словесную перепалку, а позже началась потасовка. В драку вмешалась тюремная охрана. Однако представитель музыканта сообщил, что пока не может подтвердить факт пребывания Комбса в одиночном изоляторе.

Ранее юристы P. Diddy столкнулись с существенными препятствиями при подготовке защиты по гражданскому иску продюсера Родни Lil Rod Джонса. Главная проблема заключается в том, что исполнитель отбывает наказание в тюрьме, из-за чего адвокатам не удается оперативно поддерживать с ним связь. Команда защиты Комбса направила в суд официальное ходатайство о предоставлении дополнительного времени.

До этого стало известно, что P. Diddy продал свой особняк на Стар-Айленд в Майами за $55 млн (4,3 млрд рублей). Покупателем выступил бизнесмен Джон Франклин.

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