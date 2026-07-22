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22 июля 2026 в 17:45

Юристы P. Diddy попросили дать им больше времени на защиту

P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Юристы рэпера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс) столкнулись с существенными препятствиями при подготовке защиты по гражданскому иску продюсера Родни «Lil Rod» Джонса, сообщает ресурс RadarOnline. Главная проблема заключается в том, что исполнитель отбывает наказание в тюрьме, из-за чего адвокатам не удается оперативно поддерживать с ним связь.

Команда защиты Комбса направила в суд официальное ходатайство о предоставлении дополнительного времени. В документе юристы прямо указали, что задержка обусловлена строгими условиями содержания в исправительном учреждении. По словам адвокатов, эти ограничения не позволяют своевременно согласовывать с подзащитным обновленный ответ и встречные требования.

Джонс подал иск против Комбса в 2024 году. Продюсер обвиняет в «противоправных действиях», случившихся во время их совместной работы над альбомом The Love Album: Off the Grid. Сумма претензий составляет $30 млн (2 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что рэпер Канье Уэст и обвинившая его в насилии и домогательствах бывшая помощница музыканта Лорен Пишотта близки к заключению мирового соглашения. Встреча сторон состоялась 4 июня. На данный момент юристы истца и ответчика готовят детали соглашения.

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