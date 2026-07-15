Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 12:34

Раскрыта цена особняка P. Diddy в Майами

P. Diddy продал особняк в Майами за $55 млн

P. Diddy (Шон Комбс) P. Diddy (Шон Комбс) Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Отбывающий тюремное заключение P. Diddy (Шон Комбс) продал свой особняк на Стар-Айленд в Майами за $55 млн (4,3 млрд рублей), сообщает RadarOnline. Покупателем выступил бизнесмен Джон Франклин.

Одновременно Франклин приобрел соседний особняк, который в 2021 году перешел от Глории и Эмилио Эстефан к Комбсу. Объект представляет собой двухэтажное строение с шестью спальнями и восемью ванными комнатами, на прилегающей территории также расположены гостевой дом, бассейн, спа-зона и причал.

Известный по проводившимся в нем мероприятиям особняк был обыскан в начале 2024 года в рамках следственных действий. В ходе судебного заседания в 2025 году прокуроры представили присяжным изъятые в поместье предметы. Специальный агент Джерард Ганнон продемонстрировал как фотографии, так и сами вещи, обнаруженные на территории владения. Среди изъятого фигурировали многочисленные упаковки детского масла и лубрикантов, а также огнестрельное оружие.

Ранее сообщалось, что рэпер Канье Уэст и обвинившая его в насилии и домогательствах бывшая помощница музыканта Лорен Пишотта близки к заключению мирового соглашения. Встреча сторон состоялась 4 июня. На данный момент юристы истца и ответчика готовят детали соглашения.

США
Майами
P. Diddy
особняки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Страховой эксперт рассказал о размерах матпомощи в компании
Нутрициолог рассказала, какая ягода способна серьезно навредить зубам
ВС России обрушили удары по штабу бригады «Птахи Мадьяра»
В Кремле оценили возможность Сербии стать посредником в переговорах
Пригожин раскрыл свое отношение к откровенным фотографиям Валерии
Наступление ВС РФ на Харьков 15 июля: лютые удары, контроль над Купянском
Поезд насмерть сбил человека в Екатеринбурге
Журналист из Литвы оказался фигурантом громкого дела в России
Автоэксперт ответил, как ситуация с топливом отразится на рынке машин
«Свежая порция»: в Кремле заявили о новых «страшилках» про Россию
«Возможно, ошибся»: Масалитин объяснил поражение Франции от Испании на ЧМ
Российские тхэквондистки завоевали серебряные медали в финале Кубка мира
Песков рассказал о занятости США на Ближнем Востоке
В Кремле раскрыли, когда США займутся Украиной
Песков обвинил Прибалтику в промывании мозгов населению
«Все логично»: тренер Билялетдинов о матче Франция — Испания на ЧМ-2026
Путину доложили о паводках на Урале
Диетолог дала советы по заморозке ягод
Диетолог рассказал о неожиданной пользе огурцов
Песков раскрыл, за какими заявлениями в США следит Кремль
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА
Спорт

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.