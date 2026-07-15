Раскрыта цена особняка P. Diddy в Майами

Отбывающий тюремное заключение P. Diddy (Шон Комбс) продал свой особняк на Стар-Айленд в Майами за $55 млн (4,3 млрд рублей), сообщает RadarOnline. Покупателем выступил бизнесмен Джон Франклин.

Одновременно Франклин приобрел соседний особняк, который в 2021 году перешел от Глории и Эмилио Эстефан к Комбсу. Объект представляет собой двухэтажное строение с шестью спальнями и восемью ванными комнатами, на прилегающей территории также расположены гостевой дом, бассейн, спа-зона и причал.

Известный по проводившимся в нем мероприятиям особняк был обыскан в начале 2024 года в рамках следственных действий. В ходе судебного заседания в 2025 году прокуроры представили присяжным изъятые в поместье предметы. Специальный агент Джерард Ганнон продемонстрировал как фотографии, так и сами вещи, обнаруженные на территории владения. Среди изъятого фигурировали многочисленные упаковки детского масла и лубрикантов, а также огнестрельное оружие.

Ранее сообщалось, что рэпер Канье Уэст и обвинившая его в насилии и домогательствах бывшая помощница музыканта Лорен Пишотта близки к заключению мирового соглашения. Встреча сторон состоялась 4 июня. На данный момент юристы истца и ответчика готовят детали соглашения.