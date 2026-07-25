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25 июля 2026 в 18:15

В ДНР из-за пьяного водителя пострадали три человека

В Донецке три человека оказались в больнице из-за водителя, устроившего ДТП

Фото: МВД по ДНР
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В Донецке пьяный водитель устроил ДТП, в результате которого пострадали три человека, сообщает МВД России по Донецкой Народной Республике в Telegram-канале. Авария произошла на пересечении проспекта Мира и улицы Артема. После происшествия водитель попытался сбежать.

По предварительным данным, водитель автомобиля Jetour не остановился по требованию Госавтоинспекции, из-за чего полиция начала следовать за ним. Злоумышленник проехал на красный свет и врезался в машину, двигавшуюся на зеленый сигнал. От сильного столкновения грузовик опрокинулся на бок. Нарушитель хотел скрыться с места аварии, однако был задержан полицией.

Также было установлено, что водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения. Трех пострадавших — автомобилиста, водителя «Газели» и его пассажира — доставили в больницу, на месте аварии работали шесть спасателей МЧС.

Ранее в Костромской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате столкновения погибли три ребенка, пассажирка и водитель легковушки. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

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