В Госдуме заговорили о жестком ответе на удар ВСУ по Кирилловке

В Госдуме заговорили о жестком ответе на удар ВСУ по Кирилловке Депутат Шеремет: Украина получит масштабный ответ на обстрел мирных в Кирилловке

Украину ждет масштабный и разрушительный ответ на убийство мирных жителей Запорожской области, заявил ТАСС депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет, комментируя удар по Кирилловке. Парламентарий также выразил соболезнования родственникам и близким погибших.

Рехнувшийся наркозависимый террорист [Владимир] Зеленский ввиду отсутствия успехов на фронте цинично бьет вглубь России по самым чувствительным местам, где находятся мирные старики, женщины и дети. С нашей стороны ответ будет масштабным и разрушительным, — сказал Шеремет.

Как сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий, число погибших в результате удара ВСУ по Кирилловке выросло до 12 человек, а пострадавших — до 19 человек. Он уточнил, что из-под завалов достали тело еще одного погибшего. С семьями пострадавших и погибших уже работают психологи и оперативные службы. Посол по особым поручениям Родион Мирошник уточнил, что для массированного удара по туристическим базам в Запорожской области ВСУ использовали большое число дронов.