Захарова сообщила подробности встречи Лаврова с главой МИД Японии Захарова: на Филиппинах Лавров и Мотэги лишь обменялись приветствиями

Во время встречи на Филиппинах министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Японии Тосимицу Мотэги не вели никаких разговоров относительно международных дел и двусторонних отношений, уточнила в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, главы МИД лишь обменялись приветствиями.

Рассказываю, как было на самом деле. К Лаврову, сидевшему за столом, подошел японский мининдел, поздоровался и произнес какие-то слова приветствия. Сергей Викторович, не вставая, вполоборота, ответил протокольной фразой. Это все. Никакого обсуждения международных дел, региональной повестки или двусторонних отношений не было, — написала Захарова.

Ранее Лавров встретился с иранским главой МИД Аббасом Аракчи на полях заседания Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Они обсудили эскалацию в Персидском заливе и возникшие угрозы для урегулирования конфликта. Лавров также акцентировал важность быстрого выхода на устойчивые договоренности о завершении боев в регионе.