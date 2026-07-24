Лавров обсудил с иранским коллегой эскалацию в Персидском заливе Лавров встретился с главой иранского МИД Аракчи и обсудил эскалацию в регионе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с иранским главой МИД Аббасом Аракчи на полях заседания Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщили на сайте дипведомства РФ. Они обсудили эскалацию в Персидском заливе и возникшие угрозы для урегулирования конфликта.

Встреча состоялась в городе Чолпон-Ата. На ней Лавров акцентировал важность быстрого выхода на устойчивые договоренности о завершении боев. Российский министр подчеркнул, что это послужит восстановлению стабильности, безопасности и беспрепятственной навигации. Стороны встречи также обсудили вопросы актуальной повестки дня.

Ранее в МИД РФ подтвердили, что визит Лаврова в Иран находится на стадии проработки. Дипведомство уже работает над этим вопросом.

Между тем Тегеран отверг новое предложение США о прекращении огня. По предварительной информации, власти страны не заинтересованы во временной сделке. Там отметили, что сделка не решит проблему контроля над Ормузским проливом.