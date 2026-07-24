МИД России работает над визитом Лаврова в Тегеран Руденко: визит Лаврова в Иран находится на стадии проработки

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Иран находится на стадии проработки, сообщил в беседе с изданием Tasnim замглавы МИД РФ Андрей Руденко. По его словам, в дипведомстве работают над этим.

Мы над этим работаем, — заявил Руденко.

Кроме этого, дипломат осудил атаки США и Израиля по Ирану. Он напомнил, что страна выступала против действий стран на Ближнем Востоке с начала военной операции. Руденко также рассказал, что Москва и Тегеран сотрудничают во многих областях, начиная с торговли и заканчивая регулированием региональных проблем.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о причастности Москвы к ударам Ирана по объектам США на Ближнем Востоке. Вашингтон перебрасывает в регион военнослужащих и вооружения.

Кроме этого, представитель Кремля подтвердил, что РФ поддерживает право стран на использование мирного атома. По его словам, ядерная энергия должна быть как у Ирана, так и Саудовской Аравии. При этом Москва настаивает на нераспространении ядерного оружия.