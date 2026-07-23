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23 июля 2026 в 13:17

В Кремле ответили на обвинения в причастности РФ к ударам по объектам США

Песков не стал комментировать обвинения в причастности России к ударам Ирана

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения СМИ о том, что американская разведка подозревает Москву в оказании помощи Ирану при нанесении ударов по объектам США на Ближнем Востоке, передает пресс-служба Кремля. Тем временем сообщается, что Вашингтон усиливает военную группировку в регионе, перебрасывая туда как военнослужащих, так и вооружения в преддверии возможного расширения операции.

Я не думаю, что сообщение о неких подозрениях является поводом для комментариев, — сказал Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран в ближайшее время будет готов к заключению соглашения с Вашингтоном. По его словам, Иран пока не решается на окончательный шаг, поскольку каждый раз пытается пересмотреть уже согласованные пункты.

До этого Трамп сообщил, что Соединенные Штаты будут уничтожать по одному иранскому мосту или электростанции за каждую атаку на суда в Ормузском проливе. Он подчеркнул, что речь идет в том числе об инфраструктуре в Тегеране и рядом со столицей.

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