Трамп пообещал разнести электростанции и мосты Ирана при одном условии Трамп: США будут бомбить мосты и станции в Иране за каждый удар по судну

Соединенные Штаты будут уничтожать по одному иранскому мосту или электростанции за каждую атаку на суда в Ормузском проливе, написал президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. Он подчеркнул, что речь идет в том числе об инфраструктуре в Тегеране и рядом со столицей.

С настоящего момента каждый раз, когда Исламская Республика Иран ударит по судну в Ормузском проливе ракетой, беспилотником или другими вооружениями, США будут бомбить и уничтожать один мост или одну электростанцию, — пригрозил Трамп.

Ранее американский лидер заявил, что США разрушают инфраструктуру Ирана темпами, которые считались невозможными. По его словам, республике потребуется 20–25 лет для полного восстановления. Он подметил, что только иранцы знают точные показатели нанесенного им ущерба.

До этого Трамп сообщил, что войска США ударят по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана. Хозяин Белого дома в очередной раз подчеркнул, что одна из основных задач Штатов на Ближнем Востоке — не дать Исламской Республике завладеть ядерным оружием.