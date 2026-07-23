Кремль заступился за право Ближнего востока на мирный атом Песков: Иран и Саудовская Аравия должны иметь право на мирный атом

Иран и Саудовская Аравия должны иметь право развивать мирный атом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференс-колла. По его словам, это право должно быть и у других государств. Запись брифинга опубликовали на канале Кремля в МАКСе.

Также всем хорошо известна наша позиция относительно права любого государства на мирный атом, на мирную атомную энергию. И это право должно быть и у Ирана, это право должно быть у Саудовской Аравии и у других государств, — заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь напомнил, что Россия продолжает настаивать на нераспространении ядерного оружия. Он отметил, что всем хорошо известна позиция Москвы.

Кроме того, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что мирный атом продолжает оставаться надежным источником чистой и дешевой энергии. По его словам, это особенно видно на фоне турбулентности в производстве и транспортировке углеводородов. Глава кабмина подчеркнул, что установленная мощность атомных электростанций в мире к 2050 году вырастет почти в три раза.