Мишустин назвал надежный источник чистой энергии

Мирный атом остается надежным источником чистой и дешевой энергии на фоне турбулентности в производстве и транспортировке углеводородов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на открытии федерального просветительского марафона «Знание. Первые» в Москве. Тема выступления главы правительства была посвящена возможностям профессионального развития в России, передает РИА Новости.

В то время как производство и транспортировка углеводородов, как вы видите, в мире переживают очередной виток турбулентности, мирный атом остается надежным источником чистой и дешевой энергии, — сказал Мишустин.

Премьер также обратил внимание на прогнозы Международного агентства по атомной энергии. Согласно этим данным, установленная мощность атомных электростанций в мире к 2050 году вырастет почти в три раза, а такая генерация будет составлять около 13% от общемировой в этой сфере.

Ранее Мишустин заявил, что цифровые платформы становятся неотъемлемой частью современной экономики, они позволяют оптимизировать и автоматизировать ключевые процессы. По его словам, цифровизация, развитие искусственного интеллекта и роботизация требуют фундаментальной научной базы.