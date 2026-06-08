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08 июня 2026 в 10:38

Врач объяснила, почему опасно гулять под дождем

Врач Мухина: во время прогулки под дождем можно получить инфекцию

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Во время прогулки под дождем можно получить инфекцию, рассказала LIFE.ru врач-инфекционист Марият Мухина. Она отметила, что летний дождь может быть особенно опасным.

Прекрасная прогулка по лужам — это так романтично. Однако лужи — это еще и сточные воды с крыш и поребриков, где часто имеются птичьи фекалии, всевозможные плевки прохожих. Все это — инфекционная среда, — рассказала Мухина.

Врач подчеркнула, что намокание одежды нарушает терморегуляцию организма и приводит к переохлаждению. По ее словам, загрязненная вода может вызвать кишечные инфекции, такие как сальмонеллез и ротавирус.

Ранее педиатр Рамил Шахвеледов рассказал, что светобоязнь и головная боль при наклоне головы могут быть признаками менингита. По его словам, заболевание зачастую распространяется в ограниченных пространствах при взаимодействии с больными людьми.

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