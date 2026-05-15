День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 08:05

Педиатр назвал грозные симптомы менингита

Педиатр Шахвеледов: светобоязнь и боль при наклоне головы говорят о менингите

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Светобоязнь и головная боль при наклоне головы могут быть признаками менингита, заявил NEWS.ru педиатр Красногорской клинической больницы Рамил Шахвеледов. По его словам, заболевание зачастую распространяется в ограниченных пространствах при взаимодействии с больными людьми.

Первые симптомы менингита могут включать высокую температуру, сильную головную боль, ригидность затылочных мышц (невозможность наклонить голову к груди), тошноту и рвоту, светобоязнь, в некоторых случаях сыпь. Дети могут заразиться этой болезнью через контакт с инфицированными людьми, особенно в закрытых коллективах, таких как детские сады, школы и лагеря, — поделился Шахвеледов.

Ранее врач-инфекционист Наталья Шведова предупредила, что хантавирусная инфекция представляет серьезную угрозу, поскольку заболевание трудно диагностировать, а на ранних стадиях его симптомы можно легко спутать с простудой. По ее словам, основными переносчиками патогена являются грызуны, а заразиться можно даже при вдыхании пыли или употреблении загрязненных продуктов.

Здоровье
врачи
болезни
симптомы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме заявили о риске новой пандемии
Бойцы ВС России выбили солдат ВСУ еще из одного села в Харьковской области
Мужчина пообещал убить девочек за отказ приехать к нему домой
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в российском регионе
В Госдуме жестко высказались о гибели трех рязанцев после атаки БПЛА ВСУ
Инфекционист рассказала, сколько живет хантавирус при комнатной температуре
Желтый уровень погодной опасности объявили в Московском регионе
Актер из «Чернобыля» погиб на СВО
Сын экс-президента захотел снять фильм об отце и обратился к заключенному
Беспилотник ночью залетел в воздушное пространство страны НАТО
В российском городе рухнула часть фасада здания администрации
В НГПУ назвали критический возраст цифровых рисков для детей
Зумеры раскрыли, что их бесит на работе больше всего
Боец ММА пожертвовал собственной жизнью ради спасения тонущих детей
Стало известно, когда Путин посетит Китай
В Госдуме узнали о популярных у детей конфетах-«вейпах»
IT-специалист назвал самый раздутый маркетинговый параметр в смартфонах
Власти российского региона пошли на решительные меры из-за пожаров
Раскрыто, пригласят ли РФ на церемонию памяти жертв бомбардировки Нагасаки
В Брянске назвали последствия ночной атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.