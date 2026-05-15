Педиатр назвал грозные симптомы менингита

Светобоязнь и головная боль при наклоне головы могут быть признаками менингита, заявил NEWS.ru педиатр Красногорской клинической больницы Рамил Шахвеледов. По его словам, заболевание зачастую распространяется в ограниченных пространствах при взаимодействии с больными людьми.

Первые симптомы менингита могут включать высокую температуру, сильную головную боль, ригидность затылочных мышц (невозможность наклонить голову к груди), тошноту и рвоту, светобоязнь, в некоторых случаях сыпь. Дети могут заразиться этой болезнью через контакт с инфицированными людьми, особенно в закрытых коллективах, таких как детские сады, школы и лагеря, — поделился Шахвеледов.

Ранее врач-инфекционист Наталья Шведова предупредила, что хантавирусная инфекция представляет серьезную угрозу, поскольку заболевание трудно диагностировать, а на ранних стадиях его симптомы можно легко спутать с простудой. По ее словам, основными переносчиками патогена являются грызуны, а заразиться можно даже при вдыхании пыли или употреблении загрязненных продуктов.