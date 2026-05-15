«На грани жизни и смерти»: ВСУ вернули РФ пленных в критическом состоянии Мирошник заявил, что ВСУ вернули РФ несколько пленных в критическом состоянии

Несколько военнопленных были возвращены российской стороне в критическом состоянии, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Во время последнего обмена российская сторона получила десятки человек с ампутированными конечностями, подчеркнул он.

Несколько человек нам передали в критическом состоянии — на грани жизни и смерти, — сообщил дипломат.

Ранее Мирошник сообщал, что украинские военные применяют против российских военнопленных методы пыток, которые использовались в ходе кампаний в Афганистане и Ираке. Речь идет, в частности, о принудительном утоплении, ударах током, подвешивании за ноги и длительных избиениях.

Также дипломат утверждал, что в апреле 2026 года украинские военные систематически мешали спасению российских мирных жителей. В результате атак на спасательные операции пострадали восемь сотрудников МЧС, семь медицинских работников и 10 членов аварийных бригад.

Помимо этого, Мирошник указывал, что информацию о существовании на Украине тайных пыточных Запад предпочитает игнорировать. Истязания военнопленных в подобных тюрьмах продолжаются, а концентрация психопатов, совершающих зверства, зашкаливает, добавил дипломат.