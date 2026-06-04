В США готовят проект санкций против России C-SPAN: палата представителей США рассмотрит проект о санкциях против РФ

Палата представителей Конгресса США одобрила вынесение на рассмотрение законопроекта, предусматривающего помощь Украине и санкции против России, сообщает телеканал C-SPAN. По итогам голосования инициативу поддержали 218 законодателей.

Против высказались 204 члена палаты. По итогу документ получил необходимую поддержку для дальнейшего рассмотрения в Конгрессе США.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что администрация страны участвует в подготовке законопроекта о новых санкциях против России. Управление юрисконсульта Белого дома в межведомственном формате согласовывает детали документа и предлагает поправки по приемлемым для администрации положениям, добавил он.

До этого первый заместитель председателя правительства Киргизии Данияр Амангельдиев в рамках ПМЭФ-2026 заявил: антироссийские санкции Запада незаконны. По его словам, страна бывшего СССР продолжает диалог с западными государствами по поводу их пересмотра. Чиновник выразил уверенность, что переговоры Киргизии с ЕС и США пройдут успешно.