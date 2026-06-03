Власти Киргизии высказались об антироссийских санкциях Запада

Антироссийские санкции Запада незаконны, заявил Lenta.ru в рамках ПМЭФ-2026 первый заместитель председателя правительства Киргизии Данияр Амангельдиев. По его словам, страна бывшего СССР продолжает диалог с западными государствами по поводу их пересмотра. Чиновник выразил уверенность, что переговоры Киргизии с ЕС и США пройдут успешно.

[Киргизия считает], что санкции Запада незаконны. [Однако у западных стран] есть свое обоснование. У них свои защитные меры, — высказался Амангельдиев.

Ранее Амангельдиев заявил, что Киргизия готова подать иск к ЕС в случае введения против нее санкций. Причиной возможных ограничений стали подозрения Брюсселя в том, что республика экспортирует определенные товары в Россию.