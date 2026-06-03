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03 июня 2026 в 15:08

Власти Киргизии высказались об антироссийских санкциях Запада

Зампред кабмина Киргизии Амангельдиев назвал антироссийские санкции незаконными

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Антироссийские санкции Запада незаконны, заявил Lenta.ru в рамках ПМЭФ-2026 первый заместитель председателя правительства Киргизии Данияр Амангельдиев. По его словам, страна бывшего СССР продолжает диалог с западными государствами по поводу их пересмотра. Чиновник выразил уверенность, что переговоры Киргизии с ЕС и США пройдут успешно.

[Киргизия считает], что санкции Запада незаконны. [Однако у западных стран] есть свое обоснование. У них свои защитные меры, — высказался Амангельдиев.

Ранее Амангельдиев заявил, что Киргизия готова подать иск к ЕС в случае введения против нее санкций. Причиной возможных ограничений стали подозрения Брюсселя в том, что республика экспортирует определенные товары в Россию.

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