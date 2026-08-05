Миронов предложил засчитывать уход за ребенком в трудовой стаж

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов предложил засчитывать период ухода за ребенком до трех лет в непрерывный трудовой стаж, передает РИА Новости. По его словам, родители, которые оформляют отпуск по уходу за ребенком, не должны терять трудовые права из-за этого периода.

Родитель, который ухаживает за ребенком до трех лет, не должен терять в трудовых правах. Это время — не перерыв в жизни, а огромный труд, который должен быть учтен государством. Мы предлагаем засчитывать этот период в непрерывный трудовой стаж в полном объеме, — сказал Миронов.

Он отметил, что отсутствие непрерывного стажа может влиять на размер больничных, условия получения отдельных льгот и надбавок, а также другие трудовые гарантии. Инициатива в первую очередь касается женщин, поскольку именно они чаще оформляют отпуск по уходу за ребенком. При этом предложение также распространяется на отцов и других родственников, которые официально взяли такой отпуск.

Ранее член Общественной палаты России Евгений Машаров рассказал, что уход за пожилым человеком может дать право на начисление трудового стажа и пенсионных баллов. По его словам, пожилым людям часто требуется помощь в повседневных делах: покупке продуктов, приготовлении еды, уборке, оплате обязательных платежей и посещении врача.